才剛結束湖人試訓的「魔獸」霍華，24日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆料，將跟灰熊達成買斷協議，且以1年260萬美元的非保障合約加盟湖人，宣告取代因為左膝前十字韌帶撕裂提前報銷的考辛斯，湖人這下子真的賭了！

根據查拉尼亞報導，霍華23日在洛杉磯試訓過後，跟湖人管理階層、教練團與包含安東尼戴維斯、隆多、麥基等球員見面，成功說服湖人給他一次機會，讓他能夠證明自己可以成為高效率球員，而不是跟他近年生涯一樣低迷和頹廢。

湖人當然也給霍華附加壓力，在合約當中註明，假如霍華表現欠佳，湖人可在明年1月7日之前把他裁掉，且不會帶給湖人任何損失，畢竟湖人放棄了諾亞、史貝茲等其他人選，有了霍華正式加盟湖人，也讓湖人的球員名額來到15人。

其實霍華這次為了加盟湖人，可說付出罕見的用心，因為他在試訓之前，刻意提早1天就跟湖人報到，且跟安東尼戴維斯、隆多等湖人球員見面溝通，強調自己願意接受在湖人的任何角色，或做任何事情，甚至接受任何的苛責與批評。

霍華得以加盟湖人的另一主因，就在湖人助理教練奇德身上，因為奇德很早就跟霍華進行接觸，更相信霍華可以恢復到昔日巔峰狀態。

(中時電子報)