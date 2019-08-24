台北市長柯文哲、鴻海集團前董事長郭台銘以及前立法院長王金平三人於昨(23)日終於合體，三人長時間以來小動作不斷，資深媒體人尚毅夫於政論節目上分析，郭台銘這6個小動作透露出訊息，郭參選總統機率接近十成！

尚毅夫表示，郭台銘自初選後「消失」到三人合體的這段時間，小動作不斷，包含發言人系統擴大、組成辯論小組、競選團隊逐漸組成、私下自做2萬樣本數的「大型民調」，本週的幕僚會議更開始針對參選後的負面攻擊進行討論，「連署APP」也開始出現動作；這6個行為透露出的消息已經相當明顯，九月參選「勢在必行」！

尚毅夫認為，沒有要參選的人做出這麼多動作要做甚麼？雖然郭傳出已與國民黨內人士溝通過，如前台北市長郝龍斌、榮譽主席連戰，甚至是黨主席吳敦義都與其通過電話，但郭台銘「堅定參選」的意志似乎絲毫不變。

至於郭柯王三人在選戰中的位置如何分配？尚毅夫表示，郭王兩人已有一定的默契，誰正、誰副恐怕很快就會揭曉，而23日三人的見面僅僅是對外透露一個消息，那就是「聯盟正持續進行中」！

(中時電子報)