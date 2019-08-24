2019.08.23新聞深喉嚨 郭柯王823合體 吹國民黨裂解號角？藍軍團結集結號？

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平，3人趁823砲戰紀念日，上演「世紀大合體」，也為日後結盟埋下伏筆。高雄市長韓國瑜雖獲國民黨提名，卻面臨內憂外患，藍營基層焦慮不已。台北市議員王世堅坦言，自己看到這3人合體，覺得「滿噁爛的」！

王世堅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，王金平面對黨內呼喚竟說「其實目前也沒什麼好談的，也就不必再約了」，這句話已為3人合體畫下句點。更指出，其中最可議的就是柯文哲，柯這5年以來，都大喇喇、很直接地把首都市長的光環跟資源，當成用來打造自己參選總統的政治舞台，這是最惡劣、最可惡的！這也是大家這幾年，一直在議會盯他的部分。

王世堅進一部痛批，柯文哲一切搞怪、作秀、炒議題的行徑，全部在成就他自己一個人！如果說他真的市政做很好，在公忙之餘和份內的事做完，從而獲得光芒讓萬民擁戴，這沒話講，但柯根本就是將「首都市長」，當成自己覬覦2020總統大位的工具；包括2周前他創立台灣民眾黨，全部都是用台北市府的資源，甚至台北市府的人力。

此外，王世堅也籲面臨撞牆期的韓國瑜，趕緊振作，趕緊面對綠營來場華麗大戰，直言：「因為今天郭柯王合那個畫面，說實在，我看了……因為我個人看了，覺得滿噁爛的！」

(中時電子報)