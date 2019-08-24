小威廉絲(Serena Williams)去年在美網決賽發飆，她怒嗆主審拉莫斯(Carlos Ramos)偷走她的分數，並且撂話：「你這輩子永遠都別想出現在我的球場！」女王一怒非同小可，美網決定依照她的命令，今年不許拉莫斯參與任何威廉絲姊妹的比賽。

依照美網的官方說法，他們當然不是因為害怕小威，「對比賽有益處的事我們都會嘗試，這也不是我們第一次這麼做，我們要為每場比賽安排最合適的主審。」畢竟球員才是比賽的主角，更何況小威是美國史最偉大的網球選手。拉莫斯本人也說不想參與小威的比賽，兩人還是離得愈遠愈好。其實從去年美網之後，拉莫斯就沒有再主掌大滿貫決賽的機會。

小威大鬧一場也有好處，至少她讓美網著手改進，今年起將在球場大螢幕顯示主審對違規罰分的判決，對發球時限的說明也會更清楚，不再讓現場觀眾看得莫名其妙。去年現場觀眾因為不明就裡，不斷幫著小威亂噓對手大坂直美。小威世界排名第8，她首輪對手是老冤家莎拉波娃(Maria Sharapova)，莎娃目前第87名。過去兩人交手，小威19勝2敗佔據絕對優勢。

(中時電子報)