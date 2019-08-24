國民黨總統初選結果，由高雄市長韓國瑜勝出，但迄今頻頻傳言「換柱2.0」事件將重演，外界更傳鴻海創辦人郭台銘一直在等待「換瑜」的時機，不過，有兩名嘴認為，就算要換韓，也不會輪到郭，資深媒體人認為前新北市長朱立倫已經在美國補面試；而師範大學教授范世平認為國民黨主席吳敦義已在磨刀霍霍向牛羊了！

針對外傳郭台銘在等「換瑜」的說法，范世平在政論節目《鄭知道了》表示，如果韓國瑜民調持續下滑，到時候郭台銘也不一定會遞補成功，真正在旁虎視眈眈之人，反而有可能是吳敦義！因為吳敦義作為黨主席黨責無旁貸啊，所以吳敦義現在也在看風向的變化。

而羅友志接受港媒《中評網》訪問時表示，朱立倫8月中赴美，真如出訪前跟媒體所說是要跟美國說國民黨值得期待？其實朱是去做「補面試」，如果國民黨有發生任何情況，他會是接下來最合適的人選？羅更指出，這可從朱立倫在20日臉書上找到答案，朱分享他回到母校紐約大學史登商學院，並在內文提到「只要我們勇敢往前，那麼不管是方案A，還是方案B，都會有屬於我們的下一個花季」，朱心裡想得就是沒有方案A（韓國瑜），也許有方案B（朱立倫）。

(中時電子報)