蘆竹區24日上午6點多驚傳重大車禍，疑為現場為小貨車失控追撞路邊小客車，並波及路邊上竹里打掃環保志工，目前總共有6人受傷， 3名Ohca，其中2人為環保志工，另1人為遭受破擊的路人，目前警方正在調查肇事原因，而傷者分送各家醫院。

(中時 )