貨車衝撞路邊 波及環保志工、路人3命危3傷 09:092019/08/24 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小貨車失控追撞路邊小客車，現場一片狼藉。(甘嘉霖攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹區24日上午6點多驚傳重大車禍，疑為現場為小貨車失控追撞路邊小客車，並波及路邊上竹里打掃環保志工，目前總共有6人受傷， 3名Ohca，其中2人為環保志工，另1人為遭受破擊的路人，目前警方正在調查肇事原因，而傷者分送各家醫院。 (中時 ) #環保志工 #環保 #路人 #原因 #傷者 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮新城自助洗衣店 深夜竄火舌 00:132019/08/21 社會 邀請歷任署長回娘家 環保署慶32週年生日 12:372019/08/22 財經 環保署32年署慶 歷任署長：盼明年升格環資部 13:132019/08/22 生活 疑精神不濟 廂型車駕駛自撞電桿受困 13:202019/08/22 社會 反核結盟罷韓 推動廢核再生連署 16:182019/08/22 政治 愛海的夥伴一起去淨海！31日鹿港鎮菜市海堤登場 18:422019/08/22 生活 民雄瓦斯行氣爆 6人燒燙傷送醫 19:532019/08/22 社會 道路指示牌混淆路人 包商檢修 04:102019/08/23 地方新聞 三民二分局交通大執法 保障用路人安全 18:212019/08/23 社會 驚悚！ 酒駕貨車衝撞波及志工 3人無生命跡象 09:082019/08/24 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 軍車擦撞跑車 網友笑稱「兵當不完了」 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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