國民黨在高雄市第二選區（大岡山）的立委參選人黃韻涵，將挑戰民進黨立委邱志偉。黃韻涵勇於負責，希望以經濟牌與安定牌，許民眾一個美好的未來。

高雄市立委第二選區包含岡山區、橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區、路竹區、湖內區與茄萣區，範圍相當大。

黃韻涵是高雄市議會副議長陸淑美的女兒，頂著政二代的光環，參選立委。她之前在國民黨黨內初選擊敗去年參選市議員失利的鄭東元，以及岡山農會理事長石敏雄的兒子石育清，有一定的民意支持度。

目前是農曆七月，黃韻涵把握機會，到各宮廟的普渡活動與鄉親互動。其次，她也注意到年輕人的就業問題，希望結合大專院校，落實產學合作，協助青年就業，未來若能出線，將要求產業進駐高雄科學園區發揮效益，促進青年的工作機會。

由於今年6月份，陸淑美在國民黨總統黨內初選公開支持鴻海集團創辦人郭台銘，不少網友上黃韻涵的臉書表達不滿，令黃韻涵備感壓力。當時黃韻涵就在臉書表達，將支持國民黨選出的總統參選人。隨著高雄市長韓國瑜的出線，泛藍民眾是否能發揮愛與包容，將是打贏這場選戰不可或缺的因素。

(旺報 )