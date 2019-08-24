總統蔡英文日前赴台中舉行「辣台派開講」，提到我國駐美紐約辦事處大樓，是她過去任行政院副院長任內買的。對此，前總統陳水扁表示，蔡英文的說法完全不對，答案是2005年10月5日駐紐約大樓正式揭幕啟用時，蔡英文還是不分區立委，她就任副閣揆是在隔年的2006年1月25日。網友紛紛痛斥小英，「英文為詐騙之母」。

阿扁在其個人臉書「陳水扁新勇哥物語」稱蔡總統日前至台中舉行「辣台派」開講，提及台灣駐紐約辦事處，在42街1號購買一整棟18層大樓，是她當年的「願景」，在擔任行政院副院長時所要求購置的。蔡稱有人問說：「啊，是誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，然後把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那裡上班，變成一個地標？」蔡說，「我告訴你，就是我啦！」

阿扁解釋，2017年1月媒體披露，率團參加川普總統就職大典的游錫堃前閣揆先遊紐約，順道去第五大道42街考察自己當年擔任行政院長時的「政績」-駐紐約臺北辦事處所在地。這棟大樓當年是游錫堃擔任閣揆時決定購入。游錫堃說，外交部人員告訴他，地產商估計該大樓現值大約45億元台幣。事過13年，與當年花14億元購入，另加裝修費花3億元，增值整整是原價的二倍。

游錫堃說，原先要購買時因部會之間看法不同而延宕下來。他要感謝阿扁總統的知遇之恩，讓他有機會親自決策之外，也感謝當年的財政部長林全、主計處長許璋瑤的支持。他也要感謝時任外交部長簡又新、紐約辦事處處長夏立言的勇於任事，尤其夏立言處長在第一線從找房、議價、購買、裝修、搬遷到啟用，費盡心力辛苦不言可喻。

阿扁指出，根據外交部「駐紐約辦事處購置館舍計畫」，當年計畫期程為2004年7月至2005年3月，「蔡直到2006年1月25日才擔任蘇貞昌院長的副閣揆，不可能經手相關計畫」。

阿扁也提到。時任駐紐約辦事處處長夏立言認為，蔡總統恐怕記憶有誤，不然就是幕僚給錯資料。

阿扁最後痛斥蔡英文，問題是「明明沒有經手的事」，也能開講成：「是誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，然後把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那裡上班，變成一個地標？蔡英文說，我告訴你，就是我啦！」。

網友紛紛在阿扁臉書留言。「這棟大樓『擅自移動』到小英名下」、「英文為詐騙之母」、「蔡英九超級會說謊，完全臉不紅 ，臉皮厚如輪胎」、「是誰有這樣的氣魄用專機走私？我告訴你，就是我啦！」、「不要臉到這種程度，明明沒有經手的事，也敢說成自己的功勞。這種誇大自傲的人，怎能選它成為台灣的總統」、「民調，文憑，選票，主權，就是騙！」。

網友在陳水扁臉書留言。(圖/翻攝自陳水扁新勇哥物語)

網友在陳水扁臉書留言。(圖/翻攝自陳水扁新勇哥物語)

(中時電子報)