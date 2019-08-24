貨車衝撞路邊 波及環保志工、路人3ohca3傷。（甘嘉雯翻攝）

貨車衝撞路邊 波及環保志工、路人3ohca3傷。（甘嘉雯翻攝）

貨車衝撞路邊 波及環保志工、路人3ohca3傷。（甘嘉雯翻攝）

貨車衝撞路邊 波及環保志工、路人3ohca3傷。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹區小貨車追撞小客車，3命危3受傷。

更新內容09:55)蘆竹區24日上午6點多驚傳重大車禍，疑為小貨車失控追撞路邊4台小客車，並波及路邊上竹里打掃環保志工，消防人員搶救時還發現有人卡在車底，總共有6人受傷， 3名Ohca，其中2人為環保志工，另1人為路人，朱姓司機為酒駕，酒精值為0.64毫克。

根據了解，24日06時41分，當時上竹里環保志工正在蘆竹區大竹路288巷池塘公園邊打掃環境，民眾聽到一聲好大撞擊聲，隨後就看到貨車直直衝撞路邊，不僅撞上一旁停放的車輛，4名環保志工首當其衝，及路人1人，貨車上的副駕駛座女姓人員也受傷，司機受輕傷。

根據了解，朱姓司機（26歲）駕駛貨車，載著16歲邱姓女性友人，從中興路轉大竹路，疑似車速太快，來不及煞車，先撞上路邊4輛車，然後撞了到旁邊打掃的環保志工及路人。

16歲邱姓女性當時坐在副駕駛座，因為衝撞右手腕變形、右臉撕裂傷及右腳擦傷，送林口長庚。

2名輕傷的環保志工，分別為62歲李姓男性，他有頭暈、左肩疼痛，送部桃醫院；62歲林姓女志工也是頭暈、左大腿疼痛，送部桃醫院。

謝姓女志工、黃姓女志工、葉姓男路人就沒這麼幸運，3人OHCA。

朱姓司機（26歲）受輕傷，警方戒護下送醫，有酒駕，酒精值為0.64毫克，由於波及多人、4車，相關原因警方正在調查。

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(中時 )