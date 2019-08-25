曾姓婦人自稱「聯合國愛心媽媽」，2014年間到處謊稱她擔任美國將軍的友人將接任聯合國祕書長，準備帶美元鉅款來台蓋孤兒村，詐騙上百萬元，去年底才被高院裁定應執行徒刑7年6月，人在監所服刑的曾婦，日前又有被害人提告，指被曾婦以相同手法詐騙320萬元。台北地院依詐欺取財罪判曾婦徒刑1年10月，並沒收320萬元犯罪所得。可上訴。

涉有多起詐欺前科的曾婦，2014年間自稱「聯合國愛心媽媽」，對外謊稱擔任美國將軍的友人將接任聯合國祕書長，準備帶美元鉅款來台蓋孤兒村，但這筆鉅款被海關扣留，需手續費才能領出，至少詐騙3人共140多萬元。

曾婦因犯案累累，高院去年底執行曾婦應執行徒刑7年6月，曾不服提抗告，遭最高法院駁回而確定，曾婦目前在監服刑中。

判決指出，2014年6月，曾婦在台北地下街，對劉姓婦人佯稱是聯合國愛心媽媽，國際孤兒在馬來西亞有遺產，需要支付管理費才能領回，只有她才有資格辦理把遺產領回，她要在桃園買地蓋國際孤兒村，且有1 位外國將軍攜帶鉅額美金已抵達桃園機場，但美金遭海關人員查扣。

曾婦稱她需要錢去付管理費才能把遺產領回，因資金不足，急需借用資金，願給一倍利潤，曾婦並出示不實之外文資料及交付1 張50元英鎊紙鈔取信劉婦，劉婦遂自同年9月12日至30日各以現金或匯款給曾婦共320萬元，事後劉婦因曾婦提供擔保的支票遭退票，始知受騙。

(中時 )