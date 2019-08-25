台北市警中正二分局警備隊沈姓員警，因2017年12月在辦公室當眾辱罵有宿怨的黃姓同事「臭俗辣」和三字經，一審依公然侮辱罪判沈拘役10日，可易科罰金1萬元。沈員認為判太重，上訴高院請求改判緩刑，高院判處沈拘役10日確定。

判決指出，沈、黃2人前年就曾互控，黃當時指沈在公務LINE群組以「他媽的」、「小人」、「臭俗仔」、「鱉三」、「同性戀」罵人，張姓警備隊長調解後，2人才撤告。

2017年12月10日下午，沈在警備隊5樓大廳，公然以「幹你娘」、「臭俗辣」、「你哭爸喔」等語罵黃。黃不甘被罵，因此提告，沈被起訴，北院審理時，沈對以言語侮辱同事坦承不諱。法官因認為沈坦承罵人，但未能與對方和解，判處沈拘役10日，可易科罰金1萬元。

但沈員認為量刑過重，上訴高院，指案發時，是黃一直挑釁，還有舉槍的動作，一直叫囂說「你打我啊，你打我啊」，他被激怒而控制不住，出口罵人，一審量刑過重，請求高院從輕量刑並給予緩刑。

不過，高院認為，沈雖然坦承犯行，但未能與告訴人和解，因此不宜宣告緩刑。而且判拘役10日，是可以聲請易科罰金或易服社會勞動方式，替代入監執行，不會影響沈個人工作及生活，因此駁回沈上訴，仍判處沈拘役10日，全案確定。

(中時 )