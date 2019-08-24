Clint Capela gave each of his teammates a $2k bonus after getting the W 🔥 @CapelaClint (via jaylanden/IG) pic.twitter.com/lc73klYs6o — Overtime (@overtime) August 21, 2019

在先前落幕的歐洲籃球錦標賽資格賽中，火箭中鋒卡培拉率領瑞士以109比85輕取冰島，順利拿下2021年歐錦賽會內賽門票，這是瑞士自從1955年以來首次晉級，興奮不已的卡培拉直接自掏腰包，大方給每名瑞士隊友2000美元獎金！

畢竟這是卡培拉的祖國瑞士，相隔64年之久重返歐錦賽會內賽，難怪他會如此大方送錢，除了因為卡培拉上季年薪高達1800萬美元，這點「小錢」根本不算什麼，更重要的是，瑞士全隊除了他以外，沒有一名球員曾在NBA打過球。

卡培拉更是那場比賽表現最佳球員，全場18分、15籃板，場上正負值正23，會讓他如此拚命的主因，在於瑞士這場比賽必須至少贏冰島21分以上，才能依賴勝負分差優勢晉級，結果瑞士贏了冰島24分，驚險拿下歐錦賽會內賽資格。

2021年男籃歐錦賽將於當年9月舉行，預賽安排在德國科隆、捷克布拉格、喬治亞共和國第比利斯與義大利米蘭4地進行，最終決賽則在德國柏林進行，瑞士將跟芬蘭、塞爾維亞、喬治亞共和國分在預賽E組，想再晉級難度不小。

(中時電子報)