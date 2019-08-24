台中市政府主計處公布107年台中市家庭收支調查，平均每戶所得收入總計為128萬元，遠高於全台平均所得達3.1萬，並較106年增加2.77％；而平均每戶可支配所得106.6萬元，較106年增加3.13％；家庭戶數所得差距倍數為5.64倍，與全台平均值6.09倍相較，低0.45倍。

主計處表示，家庭收支調查目的為瞭解台中市各類家庭收支情形，以估計市民所得、研究個人所得分配及消費支出型態，供作改善人民生活，釐訂社會福利政策等重要參據；其調查係以居住於台中市具有中華民國國籍的個人及其所組成家庭（指營共同經濟生活者所組成之家庭）為對象，以台中市107年年中現住家庭戶數96萬5,455戶為抽樣副母體，採用「分層二段隨機抽樣法」，抽取樣本2,000戶，進行實地訪查。

107年因國際景氣持續回溫，國內經濟穩定成長，全年經濟成長率達2.63％，帶動台中市107年平均每戶所得收入達128萬元（平均每戶每月收入為10.67萬元），較106年的124.5萬元，增加3.5萬元或2.77％；平均每戶可支配所得（即所得收入扣除非消費支出）為106.6萬元，較106年103.3萬元增加3.3萬元或3.13％。每人可支配所得為34.4萬元，較106年33.8萬元增加6,000元或1.80％。

將家庭依可支配所得大小排列，並按戶數分成五等分，台中市107年最高20％家庭平均可支配所得215.9萬元，較106年205.7萬元增加10.2萬元或4.95％，而最低20％家庭（含無所得家庭）38.2萬元，較106年37.8萬元增加5,000元或1.16％，所得差距倍數為5.64倍，與台灣地區所得差距倍數6.09倍相較，低0.45倍。

主計處表，台中市107年家庭主要設備如彩色電視機、冷暖氣機、洗衣機、熱水器及行動電話的普及率均達9成以上，已接近全面普及；由於網路資料流通率高及智慧型手機的盛行，每戶利用家庭設備（電腦或其他設備）使用網際網路連線比率為90.50％，較106年成長1.80個百分點，顯示數位化時代的來臨，電腦、網路等資訊設備已相當普及。

台中市107年擁有自有住宅（含不住在一起的配偶、父母或子女所擁有）家庭占全體家庭比例為86.31％；平均每戶住宅建坪（含樓梯間、走廊、陽台等）52.55坪，較106年增加1.26坪或2.45％，高於台灣地區的45.24坪達7.31坪，顯示居住環境相對舒適。

(中時 )