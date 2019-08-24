健康檢查收到報告，看到血糖值出現紅字，任誰都會心裡忐忑，不知道哪出問題了。專家表示，好好檢視紅字代表的意義，並採取適當的對策，才是健康檢查的真意。如果血糖值出現紅字，有3個指標可臉診斷出是否罹患糖尿病，以下來看看一對夫妻檔血糖都出現紅字的例子。

確定診斷糖尿病3指標

林太太問：「飯前胰島素過低，有沒有關係？」

血糖檢查。（圖/張曉卉攝）

「飯前血糖、糖化血色素正常，血糖沒問題，」耕莘醫院新陳代謝科主任蘇景傑解釋，臨床上會先從空腹（飯前）血糖與糖化血色素，輔以口服葡萄糖2小時後的血糖數值來診斷糖尿病，林太太的兩項數值都正常，代表血糖正常。

計算胰島素阻抗2項檢查

胰島素是人體唯一能夠降低血糖的荷爾蒙，它就像一把鑰匙打開細胞的門，讓血液裡的葡萄糖進入細胞成為能量來源。正常情況下，胰島素分泌固定的量，就可以把血糖控制穩定。

利用空腹血糖及空腹胰島素數值，可以計算出胰島素阻抗數值（HOMA-IR）（空腹胰島素數值乘上空腹血糖值再除以405）。胰島素阻抗數值愈高，罹患糖尿病風險愈高。

糖化血色素大於5.7％ 已經是糖尿病前期

至於林先生，他原本以為，飯前血糖正常，應該就沒事，不清楚胰島素抗性（阻抗）指數偏高的意義。

血糖檢查。（圖/張曉卉攝）

從糖化血色素判斷，林先生已經是「糖尿病前期」，耕莘醫院新陳代謝科主任蘇景傑解釋，林先生的飯前（空腹）血糖正常，但是糖化血色素大於5.7％，是糖尿病前期，並且有輕微胰島素阻抗。

糖化血色素（HbA1C）：人體血液中紅血球含有血色素，當血液中的葡萄糖進入紅血球，和血紅素結合後，就會形成糖化血色素。

一般紅血球平均壽命為120天，葡萄糖附在血色素上不容易脫落，因此檢查血中糖化血色素的濃度，可以反映體內最近2～3個月的血糖控制情況，正常值應該小於5.7％。（前提是血色素正常，有有血液相關疾病）

血糖數值與糖尿病的關係。（圖片/台東基督教醫院家庭醫學科資料提供）

胰島素阻抗值升高，代表胰臟過勞了

如果因為過重、肥胖、老化、遺傳、飲食過量、不運動、壓力等，尤其是囤積太多體脂肪，最常見的是腹部肥胖粗腰圍，會降低身體對於胰島素的敏感度，胰島細胞必須代償性的分泌更多胰島素，長期加班，開始透支，產生阻抗，總有一天會過勞而生病，造成血糖失控變成糖尿病。

逆轉胰島素抗性紅字，飲食、運動誰更有效？

「我媽媽、外公都是糖尿病人，外公還因為一個小傷口截掉腳趾，我不想變成家族裡下一個糖尿病人，要怎麼做？」林先生問。他的BMI 24.5（過重），每週跑步3次每次一小時，不曉得還要多做什麼，才能避免糖尿病找上門。

蘇景傑醫師建議：「林先生的糖化血紅素超標、胰島素抗性還算輕微，先戒甜食零嘴和含糖飲料，每天三餐份量如果過多要減少，控制飲食就可以保護胰臟功能。」

那麼運動呢？

「運動對體重當然有幫助，只是飲食控制的效果更大。」蘇景傑舉一篇研究，將肥胖老人分成4組，第1組是對照組完全不做任何事，第2組控制飲食，第3組用運動，還有一組是運動加飲食控制，執行1年後驗收體重和身體組成的改變，結果發現，1組中只用飲食或是飲食加運動這兩組，減少體重的效果相當，但「執行飲食控制」組減少脂肪的同時，也流失了肌肉，而飲食加運動相對肌肉流失量較少，而單純運動組，雖然體重上沒有太大變化，但其實肌肉量增加而肌肪量減少了。

還是要為運動多說些好話。運動提升胰島素敏感度和胰島素利用，還可以刺激血液循環新陳代謝，強化肌肉減去體脂肪，控制體重，舒緩壓力，放鬆心情。如果發現胰島素阻抗，拒絕成為糖尿病人，飲食運動都有效，重點是採取行動。

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(中時電子報)