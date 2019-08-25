宜蘭縣張姓鄉民代表之子，自稱黑白兩道都很熟，前年仗勢強迫檳榔西施半夜下班後外送酒到他家裡，威逼對方性侵，性侵過程還罵她「你都不叫，我好像在幹1條死魚」。張男上高等法院遭駁回，高院仍依強制性交罪判處張男徒刑4年，可上訴。

判決指出，宜蘭縣張姓鄉代之子，長期到1家檳榔攤消費，認識被害檳榔西施。2017年3月27日晚間，要求檳榔西施下班後外送酒到他家。隔日凌晨1時，她外送到他家後，被要求上樓聊天。張自稱是黑道，父親是鄉代，黑白兩道都熟。

檳榔西施表示要回家，張男強拉她手，不讓她返家，她因畏懼張男當地黑白兩道勢力，擔心離去會讓自己或家人遭遇不測，被迫向張男求情說「不然我給你1 次，你放我走好不好」，遭張男脫去衣物後性侵。

檳榔西施的伯父得知此事後，曾託人轉告張男不要再找她，沒想到張男竟在同年4月3日到檳榔攤，對檳榔西施大聲咆哮，並囂張對當時前往處理的員警爆粗口，嗆聲「我是代表的兒子，還要查身分證嗎，不然打電話給我老爸！」。

法院審理時，張承認曾與檳榔西施發生性關係，但辯稱沒有強迫對方。但被害人證稱，張男性侵她時，還罵她說「為什麼你都不叫，我好像在幹1條死魚」，甚至還未戴套內射，事畢張告訴她「這3 個月如果你有的話，我會負責」。

一審法官因被害人事後已罹患創傷後壓力症候群，不採信張男說法，依強制性交罪判張徒刑4年，另張嗆警部分，判刑3月，可易科罰金9萬元。

張對被控性侵部分提起上訴，高院因張男上訴書未敘述具體理由，又逾期未補正，認為上訴不合法，駁回張上訴。張仍判刑4年，全案仍可上訴。

(中時 )