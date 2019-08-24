正值美中貿易戰升溫之際，美國總統川普除了宣布對陸加徵關稅採取報復措施之外，更將砲火對向聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），不僅直嗆聯準會在貿易戰中沒做事，並說「鮑爾與習近平，誰才是美國最大敵人？」暗指鮑爾比大陸國家主席習近平更像美國敵人。

據美媒《CNBC》23日報導，針對大陸對750億美元商品加徵10％、5％不等關稅，並分兩批自今年9月1日、12月15日起實施的報復措施後，川普23日透過推特宣布反制措施，針對2500億美元陸商品加徵關稅，從10月1日起由現行的25%提升至30%，而原定9月1日起對3000億美元大陸銷美商品加徵關稅稅率，將由10%提高至15%。

而當大陸宣布對美報復措施時，川普在推特上第一反應是「該是聯準會展現實力的時候了！」，不過聯準會並未隨即宣布任何相關對應政策，讓川普同時砲口對內，再次指責美國聯準會毫無作為。川普推文表示，「如同以往，聯準會又沒做任何事！真令人難以置信他們未知詢我正在做什麼就能『發言』，我很快就會宣布我正在做什麼。我們有非常強勁的美元，但卻有個疲弱的聯準會，而我將會『明智地』與兩者共處，美國仍會表現得很好...但我唯一的問題是，鮑爾與習近平，誰才是我們的敵人？」

As usual, the Fed did NOTHING! It is incredible that they can “speak” without knowing or asking what I am doing, which will be announced shortly. We have a very strong dollar and a very weak Fed. I will work “brilliantly” with both, and the U.S. will do great... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

正當歐盟等經濟體因應貿易戰導致經濟率退，紛紛祭出降息政策之際，川普一再抱怨聯準會「不給力」，降息不夠多，如先前他曾在推特上抱怨與美競爭的國家都知道要如何對付美國，歐盟就是這樣建起來的，而中國大陸更是把美國當成「軟柿子」

鮑爾23日曾表示，美國經濟全面持續表現良好，但承認貿易政策不穩正導致全球成長減緩；而針對美國經濟成長有潛在衰退的跡象與恐懼，他會採取必須措施，但對聯準會下次會議是否會再降息幾乎未作任何提示。

(中時電子報)