據外媒報導，美國伊利諾伊州（Illinois）發現一例患有呼吸道疾病死亡案例，據悉，該名患者有吸食電子煙，目前正在調查，可能為全美第一起因吸食電子煙引發死亡的案例。

伊利諾伊州衛生官員未說明屍檢是否已經完成，尚未能推定該病患死亡的原因和方式，官員也表示，有鑒於死者的隱私問題，目前調查正在進行，未來可望有進一步發現。

美國國務院指出，伊利諾伊州衛生安全局在過去一週內，因吸食電子煙導致有呼吸疾病症狀，而住院治療患者，較以往多出一倍。

根據疾病預防控制中心（CDC）的說法，已有患者向醫護人員承認最近使用含四氫大麻酚（THC）的產品。但未發現所有病例都有特定產品，也沒有任何產品與疾病有直接關聯。即使病例看起來相似，仍無法確定這些病例是否都由相同原因造成，也可能只是具有相似症狀的不同疾病。

醫師指出，吸食電子煙產品可能會導致呼吸道疾病，在出現這些症狀前數週或數月內使用電子煙或吸氣後出現任何類型胸痛或呼吸困難的人應立即就醫。

(中時電子報)