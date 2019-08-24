歌手信（蘇見信）上月推出新專輯《鍊金術》，並將於10月19日在台北松菸一號倉庫舉辦「為你著魔」新歌演唱會，同時，信最近也帶著19歲女兒「小丸子」登上大陸真人秀《一路成年》，節目官方照一釋出，小丸子就以清秀五官和逆天長腿引發討論。

信和小丸子組成「圓規」父女登上真人秀，小丸子是繼2017年登上信演唱會後，再度亮相，節目昨釋出官方照，父女都有一雙長腿，小丸子的清秀五官更是吸睛，網友狂讚：「羨慕長腿」、「女兒好漂亮！」、「一個模子刻出來的2個人」。

信也分享小丸子從小到大的生活照，其中一張是小丸子短褲曬長腿，一雙纖細鳥仔腳超逆天，信也感性發文：「想起牽著妳的手上小學的第一天、覺得時間真的很快、很多人都是看著妳長大的、成長的過程中因爲工作而錯失了很多、一路成年讓我們重新認識彼此、也因為這樣又留下了很多難忘的回憶」。

信微博全文。（圖／取材自信shin8989微博）

(中時電子報)