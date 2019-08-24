高雄市長韓國瑜自從獲得國民黨全代會提名為2020總統參選人後，近來民調下滑趨勢，對此，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李毓峰接受中評社訪問時分析，韓民調下滑有三大原因，包括：1.國民黨整合障礙2.民進黨從「中央」至地方聯合不斷黑韓3.香港反逃犯條例抗爭逐漸擴大等。

他表示，一系列的內憂外患打亂韓國瑜團隊的競選節奏，造成韓「人物形象崩解」，參選時所設定的「庶民英雄」不斷遭民進黨的「韓草包」形象所打壓。

郭柯王在23日合體的消息也近一步打擊藍營支持者的信心。李毓峰認為，國民黨自身的整合問題未解，也造成韓國瑜在黨內的支持者陷入兩難，內部的不團結更讓「換瑜」聲浪影響韓國瑜競選聲勢，也留給綠營操作空間。

香港的反逃犯條例示威活動越演越烈，更是讓蔡英文趁機撿到槍。李毓峰說，蔡陣營近期利用「支持香港、反一國兩制」大打「芒果乾」(亡國感)，反中牌讓蔡英文的聲勢水漲船高，直接影響雙方的民調。

但李毓峰表示，這些原因並不是無法挽回的失敗，他建議韓國瑜團隊，必須立刻站穩陣腳，盡速擺脫挨打與扯後腿的狀況，也就是「反守為攻」；去年韓國瑜在競選高雄市長時的無拘無束、大鳴大放的形象必須快找回來，民眾所相信的韓國瑜是他「苦民所苦」、「庶民經濟」的形象，也就是說，民眾正希望韓國瑜「回歸初心」。

(中時電子報)