2019.08.23新聞深喉嚨 郭柯王823合體 吹國民黨裂解號角？藍軍團結集結號？

高雄市長韓國瑜空前危機，民調下滑又遭遇黨內整合困境。著名學者賴岳謙直言，總統蔡英文民調躍升是韓民調跌造成的假象。韓民調不比去年九合一大選的原因，在九合一韓一人說的算；但如今韓被黨中央綁住，多頭馬車導致戰術混亂、號令滯礙、立委不動、諸侯自恃。這一切亂局，皆因黨中央顧忌鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平。

賴岳謙在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，有人說蔡英文民調高，其實不然，因蔡民調僅上升0.1%，是韓國瑜民調低了。至於韓民調為何下降？為何沒有像九合一大選時那麼強？關鍵在，九合一大選時，韓國瑜一個人說了就算了。

賴岳謙進一步指出，就像去年823高雄正在泡水時，韓國瑜主打高雄天坑、清淤等議題，重點是——「韓國瑜決定自己的選舉怎麼打！」整個選舉的調性、策略、組織、動員，都是由他一個人決定的、他說的算，所以他可以放手去帶。但現在黨中央在那不動，韓要怎麼打這場仗？韓身為國民黨黨員，也必須尊重黨中央的決策，但黨中央也沒調動全國立委，那麼龐大的立委在那不動，韓簡直被綁住。

不僅如此，賴岳謙更直言，今天韓國瑜若暫代國民黨黨主席，那他就能思考，不分區與區域立委要如何配合打總統選戰？打法又要怎麼規劃？但如今根本「多頭馬車」，馬車多到各方勢力不知聽誰的，號令下去地方諸侯有人不聽，各地立委又都調動不了，散得一蹋糊塗，叫韓要怎麼打這場仗？這一切，都是因為郭台銘與王金平這2位動向不明，導致黨中央也不知所措，才造成當前亂局。

(中時電子報)