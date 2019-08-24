行政院長蘇貞昌突然打視訊電話給高市府，關心災防工作狀況。（柯宗緯翻攝）

蘇貞昌視察中央災害應變中心。（趙雙傑攝）

會中和高雄市長韓國瑜視訊。（趙雙傑攝）

輕颱白鹿暴風圈今（24）日清晨已觸陸，高市災害應變中心一級開設，市長韓國瑜今早8時坐鎮指揮，親自主持工作會議，行政院長蘇貞昌「突襲」與韓視訊會議關心高雄防災準備狀況，韓國瑜笑說，「兩個禿頭空中相會備感親切」，請院長放心會全力以赴。

韓國瑜說，從今年2月開始，整整將近半年的時間，就不停地做好清溝、整頓滯洪池、盤點易淹水點等防災準備，那5月豪大雨、719豪大雨可以看得到，水退的都非常的快，下多少的雨，市政府沒有辦法影響，「但是退水的速度，就是看市政府的真本領、真功夫」。

韓國瑜也強調，這是市政府新團隊就任以來的8個月，第1次颱風真正直接撲過來，也是表達行政效率的時候，尤其人民及外界嚴格看待，特別要求各單位當注意而未注意，當小心未小心的，當防範未防範的，發生事情是不能原諒的。

韓國瑜也指示各單位，在周一上班日，高雄市民朋友一定要看到一個整齊、乾淨的高雄，也就是說明天颱風遠離，所有善後、整理、清理等工作必須迅速的完成，救災、防災全力以赴，「我們會非常非常的謹慎戒懼」。

今韓國瑜主持會議到一半，行政院長蘇貞昌突然打來視訊電話關切，蘇揆關心山區等易淹水地區民眾有無先撤離，維生系統有無停電等災害，同時向所有崗位同仁加油，並提醒注意安全。

韓國瑜受訪時說，沒想到他會來電話，自己一直都是抬頭挺胸，正眼看著他，那蘇院長可能在專心他的公文，但不管怎麼樣，蘇院長來電話，也就代表行政院，對於整個颱風侵襲所有縣市是很關心。

媒體問及是否覺得蘇貞昌在突襲，充滿政治味？韓國瑜則強調，這跟政黨意識形態一點關係都沒有，人民生命財產才是最重要的，「我們是中央、地方一起聯手來防災，我覺得這是非常重要」。

突擊高雄防災！ 蘇貞昌Call out韓國瑜138秒

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