台大宋姓管理師，被控去年趁女同事整理病歷資料、錯身而過的機會，2度伸出「鹹豬手」碰觸女同事的臀部、腰部，女同事憤而報警提告。台北地院勘驗醫院監視器畫面後，發現宋與女同事錯身之際，伸手擺在腰際，碰觸到女同事，認定宋涉犯1次性騷擾行為，判刑2月，可易科罰金6萬元。可上訴。

檢方起訴指稱，宋男去年3月10日下午，趁女同事忙於整理病歷資料之際，以手碰觸女同事臀部。另宋男去年4月2日下午，見女同事行經醫院急診醫學部內科1、2診走道，趁女同事迎面經過，故意先靠女同事身旁，再刻意向前傾，並在2人錯身而過之際，伸手觸碰女同事左腰部及左臀部，依2個性騷擾罪起訴宋。

法院審理時，宋否認性騷擾，辯稱他當時手上拿了資料要處理急診的事務，主治醫師在他身旁，因走道空間狹窄，剛好女同事與他錯身而產生誤會。

但法官當庭勘驗醫院監視器畫面，發現去年4月宋與女同事在走道交錯時，女同事確有側身閃避動作，但宋仍與女同事距離極近，且錯身之際，宋伸出右手擺放在腰部位置，亦靠近女同事左側腰臀處，認定宋涉犯性騷擾，判刑2月；至於宋被控去年3月性騷擾，則罪證不足，獲判無罪。

(中時 )