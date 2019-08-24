移民署金門專勤隊動員大批人力查察非法打工，邀集各單位聯手執行。（金門縣專勤隊提供）

金門專勤隊在金城鎮建築工地查察，除逐一清查工地人員身分，並向業者宣導不得非法聘雇或留用大陸地區人民或其他外來人口非法工作。（金門縣專勤隊提供）

金門「小三通」往來便利，陸客可能「假旅遊真打工」，假借交流、示範名義，搶走當地民眾的工作機會。移民署金門專勤隊昨（23）日動員大批人力，在人口最多的金城鎮擴大稽查，期待有效發揮嚇阻作用。

金門縣專勤隊配合全台聯合查察專案，昨結合調查、警察、海巡及勞政單位，共動員10餘名人力，赴金城鎮多處建築工地查察，除逐一清查工地人員身分，並向建築、包商業者宣導不得非法聘雇或留用大陸地區人民或其他外來人口非法工作，以確保地區社會治安，並保障國人就業機會。

隊長涂順福表示，大陸地區人民以「小三通」申請入境金門旅遊手續簡便，但以旅遊入境金門地區之陸客，依規定不得從事工作行為，民眾也不得聘雇或留用陸客工作，否則將違反〈兩岸人民關係條例〉規定，希望大家切勿以身試法。

移民署指出，依〈就業服務法〉規定，不得非法聘雇外國人或指派所聘雇外國人從事許可以外之工作，亦不得未經許可變更其工作場所，違反者可處新台幣15萬元以上75萬元以下或3萬元以上15萬元以下罰鍰，雇用外來人口從事非法工作者，5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。

移民署呼籲，民眾如發現上述違規情事，可向金門縣專勤隊082-333-531檢舉。

(中時 )