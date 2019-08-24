高雄市長韓國瑜女兒韓冰(見圖)英文流利，在高中時期台展現良好的外語能力。（資料照片 柯宗緯攝）

國民黨總統候選人韓國瑜近來支持度下滑，許多民調更顯示，韓在年輕選票上呈現告急狀態。對此，國民黨中央評議委員，也是企業經理人的黃國瑞表示，韓國瑜走來始終如一，沒有必要為了迎合選民，改變自己。韓國瑜在年輕選票上的不足和缺失，可以靠女兒韓冰來拓展爭取，並儘速在各地成立國瑜之友會，撒豆成兵。

韓國瑜代表國民黨參選總統，吹起迎戰2020號角。外界認為韓國2020決戰關鍵點，除了鞏固原有支持者族群外，更要爭取年輕選民認同。然而在近來許多民調結果顯示，韓國瑜在年輕族群的支持度始終低下，必須要趕緊搶救才行！

對此，黃國瑞接受港媒《中評網》訪問表示，韓國瑜能贏得去年市長選戰，正是因為韓走來始終如一，不建議為了迎合選民，突然做大幅度的改變。黃國瑞更表示，每個候選人都有欠缺與不足，像總統蔡英文和台北市長柯文哲雖然得到年輕族群的支持，但在其他階層的支持度就不一定強過韓。

如果韓要吸引年輕族，黃國瑞建議，可以找到跟柯蔡有同性質的人士來加入團隊和填補。如韓國瑜的女兒韓冰，應該扮演更吃重角色，來爭取年輕選票。黃建議，韓冰可以廣泛到各縣市巡迴成立「國瑜之友會」，撒豆成兵，或許年輕人不會馬上喜歡韓國瑜，但是透過韓冰的影響，漸漸地信任與喜歡韓國瑜。

(中時電子報)