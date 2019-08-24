河南副省長徐光 涉嫌嚴重違法被查 10:042019/08/24 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 河南省副省長徐光涉嫌嚴重違紀違法被調查。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據中共中央紀委國家監委消息，河南省政府黨組成員、副省長徐光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 徐光出生於1960年6月，湖北當陽人，曾在河南省的鶴壁市、安陽市、周口市任職，2006年至2017年先後任周口市市長、市委書記，2017年1月晉升河南省副省長。 (旺報 ) #徐光 #副省長 #河南省 #紀委 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 辦好明年燈會 中市府向中央要資源 04:102019/08/20 地方新聞 香港議員：林鄭8／31前需消解民怨 11:092019/08/20 兩岸 示威不能延續 港議員：陸國慶是解放軍出兵關鍵 11:472019/08/20 兩岸 主動退黨不算 國民黨中央考紀會開除楊秋興黨籍 13:382019/08/20 政治 吳敦義批提一中同表沒資格當黨員 洪秀柱：不會再提 13:512019/08/20 政治 核安不容風險 安全永遠擺在第一 18:482019/08/22 社會 黨中央曾勸選立委 簡舒培：黨一日多變讓我無所適從 19:312019/08/22 政治 侯友宜：核安不容風險 安全永遠擺在第一 19:392019/08/22 社會 俄邀陸等7國大規模聯合演習 鞏固抗美戰略合作 22:122019/08/22 軍事 颱風白鹿海警發布 24日影響台灣最大 11:322019/08/23 生活 兩岸熱門新聞 陸主場統一 台軍隊恐難保留 - 日報 河南副省長徐光 涉嫌嚴重違法被查 - 兩岸 - 旺報 香港反送中 柯P「預言」：10月1日前恐悲劇收場 - 兩岸 川普狂發推文狠批陸徵稅 稍晚將宣布反擊措施 - 兩岸 陸待遇好市場大 美飛行員叛逃 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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