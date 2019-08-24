據中共中央紀委國家監委消息，河南省政府黨組成員、副省長徐光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

徐光出生於1960年6月，湖北當陽人，曾在河南省的鶴壁市、安陽市、周口市任職，2006年至2017年先後任周口市市長、市委書記，2017年1月晉升河南省副省長。

(旺報 )