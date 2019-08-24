國民黨立委許淑華尋求連任，將代表國民黨出戰南投第二選區（濁水溪線），昨(23日)她也PO出赴茶園訪視的照片，但罕見的是一張自拍照。網友看到照片紛紛稱讚她「淑華姐好美」、也有網友讚賞「照片風景很漂亮，改天成打卡景點」。

對於近日外傳她可能任韓國瑜副手，許淑華指出，她獲國民黨提名參選南投立委以來，種種傳言都沒停過，近來還傳出她將列不分區立委。許淑華對此無奈說，她一直在地方勤跑，她在南投爭取連任的決心並不會改變。

而她昨天也在個人臉書秀自拍照，是她赴南投「龍鳳峽茶區」訪視的行程照。蹲在茶園自拍的逗趣模樣，讓不少網友驚訝。

許淑華在臉書曬出自拍照。(圖/翻攝自許淑華臉書)

照片PO出後，也吸引2.8萬名網友按讚，1千1百多則留言。2百多次分享。

網友紛紛留言大讚，「淑華姐好美」、「好美採茶姑娘」、「許淑華是天使下凡塵來的」、「茶山姑娘妳最美」、「非常好喝的茶！泡出來的茶水，清新乾浄，金碧輝煌」。也有網友讚賞「照片風景很漂亮，改天成打卡景點」。

(中時電子報)