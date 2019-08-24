昨日823砲戰紀念日，鴻海集團創辦人、台北市長柯文者與前立法院長王金平藉機上演「世紀大合體」，引各界熱議。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，王在立法院混了大半輩子，卻從沒告訴郭一句實話：「就算你當選總統，你的所有政策，都過不了立法院這一關，最後會讓你有志難伸、寸步難行！」

胡幼偉在臉書發文，劈頭寫道，王金平在立法院混了大半輩子，卻從沒告訴郭台銘一句實話：「就算你當選總統，你的所有政策，都過不了立法院這一關，最後會讓你有志難伸、寸步難行！」稍有點政治常識的都知道，行政院一切施政，都需要立法院支持，尤其新的政策理念；否則，一切都是白搭、空談。

胡幼偉進一步指出：「明年，不是只選總統，還要選立委。新的立法院裡，請問，有多少三兄弟的人在裡面推動法案順利過關？民眾黨是吧？最多三、五個人不得了了，又怎樣？能幹嘛？」若郭台銘真當上總統，代表民進黨完了，民進黨必將唯一表演舞台，寄託立法院，絕不會讓郭通過合法案！至於國民黨，面對大叛徒加千古大罪人組成的政府，國民黨也絕對杯葛到底！

綜觀以上，胡幼偉笑道：「所以，郭台銘最大的『郭不懂』，就是他以為當總統跟當鴻海老闆一樣 。一朝權在手，天下聽號令。」胡更提醒仍拚命支持郭的所謂「知識藍」、「經濟藍」，到底知不知道郭當總統，國將陷入癱瘓？這非危險聳聽或胡說八道，否則當年王金平怎能稱霸立法院當「喬王」！

(中時電子報)