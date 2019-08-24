台南市章黃偉哲說明放颱風假決策。（曹婷婷攝）

白鹿颱風來襲，台南災防中心今天早上9點ㄧ級開設，台南市長黃偉哲表示， 根據預測台南平均風力6、7級，最大陣風達到10級，風量大於雨量，達到停班課標準，由於台南早上風雨感受並不明顯，他強調，寧可沒有重大災情也不要有民眾生命安全受到影響，估計10點過後到下午風勢最大，他也提醒民眾屆時避免出門。

黃偉哲說，目前為止台南大風雨還沒有出現，因為是從東部先開始，但因為中央氣象局已經告訴我們今天最大陣風高達10級，所以說已經達到放假標準，那基於不讓市民冒任何險前提下，就跟高雄、屏東一樣，都宣布停班停課。

台南市災防中心人員8點半進駐，黃偉哲聽取各單位防災簡報，他說，鑑於0813帶來豪雨，目前已在永康、仁德加強部署抽水機，南化、左鎮山區預防性撤離6人，但他也強調，雖然風比雨大，但也不能輕忽雨量，他隨後也到永康大灣、安南區視察抽水站。

(中時 )