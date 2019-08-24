「單身慾女尋3P」，一名竹科蔡姓男工程師，在交友網站看到此貼文，與高女聯絡上後，相約到旅館開房間，不料等到的第3人，卻是高女林姓老公，這才知道被仙人跳，不僅遭到林男拿假槍恐嚇，還被痛毆在地。

據了解，28歲林男與26歲高女常在交友網站上「釣魚」，引誘網友上門，再仙人跳詐騙錢財。2017年4月成功以「單身慾女尋求3P」釣到林男，約好開房間地點後，蔡男先到房間淨身後等待高女，一見面就依約先付給對方2.5萬元，期待「1王戰雙鳳」，不料高女收錢後進到浴室洗澡，利用空檔傳房號給林男。

蔡男沒想到第到的「第3人」竟然是個男的，還被對方用手機錄影的大喊「玩我老婆，抓到了」、「你玩我老婆你要怎麼處理？拿錢出來處理」，一旁的高女也說「是我老公」，蔡男這時才明白自己遭到仙人跳，還遭林男持假槍恐嚇、毆打致腦震盪，威脅付錢擺平，因蔡男堅持報警，才逃出2人魔掌。

林男被警方逮捕後坦承犯行，法官最後依恐嚇取財未遂罪累犯、詐欺取財未遂罪及誣告等罪，將林男合併判處1年10月徒刑，另依侵占罪判罰1.2萬元。

(中時電子報)