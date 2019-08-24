白鹿颱風襲台從24日凌晨就開始出現風雨，台東縣東河鄉23日晚間11時許發生1起機車騎士自撞變電箱不治身亡事故，讓人懷疑是否風雨過大才導致車禍，台東縣縣消防局表示，由於事發當時颱風圈尚未接觸陸地，雨勢僅是毛毛雨，初步排除為白鹿颱風所直接造成災害傷亡。

台東縣消防局指出，23日晚間11時，1位黃姓民眾駕駛普通重機車沿東河村舊省道北向南直行，在東河鄉東河村南東河117號南下車道不慎自撞路邊變電箱，差1分鐘就可回家，卻命喪馬路上。

由於撞擊力道十分巨大，造成黃男頭部外傷，胸口嚴重挫傷，台東東河消防分隊獲報抵達現場，當時黃姓民眾已經沒有呼吸心跳（OHCA），經緊急送往臺東馬偕醫院急救，仍然不治；至於整起交通事故原因現由警察局調查中。

對此台東縣消防局則表示，由於事故發生當時白鹿颱風暴風圈尚未接觸陸地，東河鄉風速1至2級、雨勢僅為毛毛雨情形，初步排除為本次白鹿颱風所直接造成災害傷亡。

(中時 )