因應白鹿來襲，臺中市政府建設局於23日下午4時召開白鹿颱風第1次防災會議，確認各項整備作業完善。建設局長陳大田表示，市府已完成並加強20座車行地下道啟動橋梁及地下道巡檢及安全防災作業，並針對各項防救災事項逐一討論策進；市府也將做好防災應變機制，備妥人員機具投入救災任務，呼籲請市民朋友小心注意行車安全。

建設局昨日因應白鹿颱風召開防災會議，由陳大田局長主持，會中陳大田說指示各單位同仁確實落實防救災工作，做好災情即時彙整通報；針對道路、路樹、橋樑及地下道等項目重點進行整備，以求快速動員，確保市民安全。

陳大田說，這次會議目的，在於確認各項整備作業完善，市府已完成並加強20座車行地下道啟動橋梁及地下道巡檢及安全防災作業，並針對各項防救災事項逐一討論策進；指示所屬新工處及養工處做好防災應變機制，備妥人員機具投入救災任務，也請市民朋友小心注意行車安全。

建設局強調，市長非常重視第11號白鹿颱風動向，已指示建設局加強高空作業之建築物或塔橋等在建工程之巡檢，喬木疏枝修剪、側溝清淤，及確認車行地下道機電設備及抽水設備正常運轉、橋樑檢修等公共設施維護作為；並指示隨時注意豪雨期間道路崩塌之重災區應加強搶通。

(中時 )