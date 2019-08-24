嘉義市議員王美惠轉戰明年嘉義市立委選舉。（廖素慧攝）

2020嘉義市立委選舉，民進黨提名現任市議員王美惠出戰，她連任4屆議員，騎「小綿羊」跑遍各角落服務選民，有熱情、草根性、南部人的氣味、身段柔軟又帶點霸氣，人氣居高不下，3連霸嘉義市最高票議員，她的基層實力不容小覬。

王美惠是經過民調初選而取代2屆立委李俊俋，5月22日獲民進黨中央提名，她草根性強、服務親民、講庶民語言，議會質詢有霸氣，關心基層艱苦有溫情，騎機車凸嘉義市的「接地氣」作風贏得民心。

54歲王美惠今年自嘉義大學EMBA碩士班畢業，原是嘉義聞人江總（江熙哲）服務處助理，後來代江總出征於2005年首度當選嘉義市議員，至今連任4屆，她是扁系人馬，曾任嘉義市扁友會後援會副總幹事、台灣一邊一國嘉義代表，初選過關第一時間打電話報告阿扁，民進黨總統初選時她參加賴清德簽書會。

王美惠以服務選民，踏實地深耕基層，她說，十幾年來，不是在服務民眾，就是在前往服務民眾的路上，不論晴雨、颱風天，都心繫市民，從政時期拿到學士及碩士文憑，民眾用選票肯定她，讓她相信從政就是她的「專長」所在，她會更用心為民服務，前進立法院問政。

王美惠的競選總部設在嘉義市東區公明路，而她選市議員的選區是西區，尋求突破既有選區限制的用意明顯。

(中時 )