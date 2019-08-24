朱學恒臉書。（圖片翻拍自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

網友留言。（圖片翻拍自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

對於國民黨總統候選人韓國瑜近來許多爭議，民進黨台北市議員王世堅看不下去，直言現在的韓國瑜不是以前的韓了，他拜託韓趕快振作起來，來和民進黨好好大幹一場！王世堅大動作的表態，讓宅神朱學恒為之動容，大讚堅哥的眼淚是真愛呀！

韓國瑜因近來許多爭議，造成民調下滑，目前還未看到止跌的趨勢。對此，王世堅昨在政論節目《新聞深喉嚨》表示，現在的韓國瑜已經不是他以前認得的韓國瑜，他拜託韓國瑜要趕快振作，找回以前的自己，來和民進黨好好大戰一場！

對於王世堅為韓國瑜的心疼，宅神在臉書發文表示，不哭不哭眼淚是珍珠，堅哥的眼淚是真愛，堅哥哭哭！底下網友也紛紛表示，「喜極而泣」、「世堅兄是性情中人，韓國瑜因世堅而開始輝煌的一段載入史冊的選舉，也會在世堅的鼓勵下再起」、「感覺堅哥好像瓊瑤民初愛情小說中的感性男角」、「不愧是扶龍命格，反的時候聲勢上漲，一挺就反轉直下」！

(中時電子報)