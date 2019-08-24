今（24）日上午，行政院長蘇貞昌至中央災害應變中心視察白鹿颱風工作會報，於聽取各部會簡報後，突然要求與宣布停班停課的六縣市首長以視訊或電話連線，蘇貞昌首先和屏東縣長潘孟安熱線，除了解屏東縣的整備情況，也提醒潘孟安隨時注意易成災地區。

隨後蘇貞昌指定幕僚打電話給高雄市長韓國瑜，起初幕僚回覆韓國瑜在會議中，蘇貞昌說：「你告訴他，院長要跟他講電話。」幕僚急忙回答，韓市長已要暫停會議，和院長視訊。蘇貞昌等候約1分鐘，與韓國瑜視訊連線。

韓國瑜先聲音響亮向蘇貞昌道早安，隨即向蘇貞昌報告高雄市所有整備工作依照SOP標準作業流程進行，雖然風還沒進來，但各區、各局處都已盡可能做好萬全準備，請院長放心。

蘇貞昌詢問山區、易淹水地區撤離情況，韓國瑜回答，桃源、那馬夏、茂林的山區民眾，特別是有些洗腎的病患，都已經開始撤離。蘇貞昌說，如有需要國軍支援隨時向中央提出要求，韓國瑜表示，國軍昨晚已在待命。

蘇貞昌隨後又與台南、台東、花蓮、澎湖的首長或災害應中心指揮官連線，唯獨澎湖縣長賴峰偉的電話轉語音信箱，縣長隨扈的手機也不通，幕僚向蘇貞昌說明，澎湖縣災害應變中心目前屬三級開設，蘇貞昌當場質疑，澎湖已宣布停班停課，依照颱風路徑，澎湖將遭到衝擊，為何現在還是三級開設？

蘇貞昌要求中央災害應變中心提出檢討改進，往後應該幾級開設應有標準條件，首長應依據相關狀況決定；中央災害應變中心的視訊系統應該一點就隨即連線對話，現在是什麼時代了，視訊不應該還出現延遲的狀況；中央災害應變中心要與各地方首長、指揮官及指揮系統建立即撥即通的系統，各地方首長、指揮官和指揮系統報一張負責任的公文上來，註明每個人的第一時間可直通的電話號碼。

(中時 )