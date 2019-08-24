今年夏天接連拋出震撼消息的NBA自由市場，如今看來還沒結束，因為《Scoop B》記者布蘭登羅賓生24日驚爆，馬刺已跟多支球隊討論交易迪羅薩的可能性，目前包含尼克、公牛、鵜鶘等隊都有興趣，隨時都有可能達成交易協議！

其實馬刺會想交易迪羅薩並不意外，因為迪羅薩明年夏天可以跳脫合約成為自由球員，雖在今年夏天可跟馬刺討論4年續約，馬刺卻不想因此綁死薪資空間，比起明年夏天讓迪羅薩變成自由球員，還不如趕緊把他當作交易籌碼換人。

迪羅薩也算相當悲情，原本去年夏天獲得暴龍續約承諾，卻遭暴龍高層反悔，直接用他跟馬刺換回里歐納德，沒想到里歐納德隨即幫助暴龍搶下隊史首冠，反觀迪羅薩上季雖在馬刺拿下21.2分、6.2助攻，卻在季後賽首輪就被金塊淘汰。

不過迪羅薩上季跟馬刺總教練帕波維奇相處融洽，最近還前往美國男籃訓練營探班，可惜NBA還是仍看球隊利益的聯盟，如今再次陷入交易傳言，想必迪羅薩內心勢必百感交集，接著就看馬刺能跟哪隊談好協議，儘快把迪羅薩送走。

(中時電子報)