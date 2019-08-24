海巡人員在旁待命，與醉客好了一段時間。（柯宗緯翻攝）

高雄一名醉客心情鬱卒跳海，從西子灣游到旗津，令人相當傻眼。（柯宗緯翻攝）

颱風白鹿來襲之際，高雄有名醉客酒後脫序，今（24）日清晨竟從西子灣觀景台跳下，游泳約300公尺至旗津渡船頭附近再自行上岸，令目擊者捏把冷汗，趕緊通報港警、海巡人員，最後依違反《商港法》函送後，請男子颱風天不要在外「趴趴走」趕緊回家去。

海巡署第五岸巡隊表示，這名54歲蔡姓男子喝酒情緒失控，24日清晨5點51分時被安檢所人員發現，從英國領事館前碼頭（近西子灣觀景台）跳下，海巡及港警聯合出艇救援，但因浪比較大，一度遍尋不著人影。

蔡男被發現身影時，不聽救難人員勸說，態度堅硬不願上岸，一直盧來盧去，一下爬到礁石，一下又跳下去，幾經折騰一番後，直到早上7時10分，男子似乎體力耗盡，才甘願從旗津渡船頭附近自行上岸，結束這場鬧劇。

港警隨後將男子帶回局裡，男子供稱，近日酒駕被逮罰錢，心情不好，才一時想不開，喝完酒想跳海解愁，而沒有輕生意圖，最後依違反《商港法》函送裁罰。港警也將加強觀景平台觀浪民眾勸離保障民眾人身安全。

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(中時 )