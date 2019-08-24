英國駐香港總領事館職員鄭文傑8日入境深圳後遭中共當局行政拘留，正值香港反《逃犯條例》示威運動持續之際，鄭文傑遭陸拘留引起外界關注。據「釋放Simon Cheng」粉絲專頁發文表示，鄭文傑已獲釋返回香港，但並未提及具體釋放時間。

鄭文傑家屬經營的臉書（Facebook）帳號「釋放Simon Cheng」於上午9時55分發文表示，「Simon 已回港，感謝大家關心！Simon 和家人均希望先休息安頓一下，暫時不接受採訪，請各位記者朋友先給他們一點空間，我們稍後會再作詳細說明。」

鄭文傑（Simon Cheng）8日訪問完深圳準備搭乘高鐵返回香港時，在通關前向女友發送簡訊後，便失去蹤跡。北京21日證實，鄭文傑因違反「治安管理處罰法」被深圳警方處以15天行政拘留，但拒絕說明罪名。

環球時報22日引述深圳羅湖警方宣稱，鄭文傑因涉及「賣淫嫖娼」遭到拘留。按照法規，罰則為10日以上15日以下拘留，可並處人民幣5000元（新台幣2萬2500元）以下罰款。但「釋放Simon Cheng」23日發文駁斥報導，貼文表示「賣淫嫖娼是捏造的罪名。所有人都應該會認為這是個笑話」。

綜合外電報導，鄭文傑一案引起英國嚴重關切，先前並尋求尋求有關當局提供關於鄭文傑之進一步訊息；不過外交部發言人耿爽反稱，鄭文傑是香港公民，而非英國公民，這是大陸自己的內部事務。

(中時電子報)