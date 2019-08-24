市府參訪團並與名古屋市出境遊旅行業者代表，進行觀光推介與交流座談。（陳世宗翻攝）

台中市政府觀光旅遊局一行人，23日到訪日本愛知縣及名古屋市進行觀光推介與交流參訪，分別拜會愛知縣森岡仙太副知事及名古屋市河村隆之市長，就台中與愛知縣名古屋雙邊觀光發展進行會談。名古屋市河村隆市長允諾，將規畫今年10月下旬拜會市府並簽署「觀光友好城市交流協定」；明年2月份由觀光文化交流局松雄俊憲局長與愛知縣及名古屋市議員率團參加2020台灣燈會。

觀旅局表示，此行除拜訪日本愛知縣森岡仙太副知事和名古屋市河村隆之市長進行觀光合作交流外，市府觀旅局林鴻文主秘會同交通部觀光局黃勢芳組長及台灣觀光協會戴啟珩副會長率台灣代表團-台中新民高中前往當地家扶中心「鳴海聖園天使園」舉行慈善表演，帶給園內兒童歡樂、溫馨與關懷，拉近與當地民眾之情感，提升臺中及名古屋兩市之友誼。

市府參訪團並與名古屋市出境遊旅行業者代表進行觀光推介與交流座談，業者回應表示，以往遊台日客其旅遊地點以北部為主，在聽完台中市詳細簡報推介後，將轉向規畫至台中旅遊包套遊程；參訪團同時考察觀摩名古屋市指標性節慶活動-真中祭。

觀光旅遊局強調，此行期望透過兩地觀光旅遊官產交流及借鏡成功之大型節慶活動舉辦經驗，務實推動雙邊觀光友好合作與互送客源，為推動今年兩市締結觀光友好城市協定積極暖身。

(中時 )