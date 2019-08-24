受白鹿颱風影響，各航空公司昨已陸續取消多班航班，今日再追加取消，航班異動如下：

長榮航空

BR120／BR119 高雄－福岡航班取消

BR835／BR836 高雄－澳門航班取消

B7268／B7267 高雄－杭州航班取消

BR832 澳門－高雄航班取消

增開澳門－台中航班BR820，起飛時間18：35，抵達時間20：15

立榮航空

松山往返台東、花蓮航班全日取消

松山、台中出發航班上午10：30（含）以後取消

台南、高雄出發航班上午10：00（含）以後取消

B7-8661／B7-8662 嘉義－澎湖航班取消

國泰航空／國泰港龍

KA457／KA437／KA456／KA436 高雄－香港航班取消

KA483／KA482 台北－香港航班取消

KA455 高雄－香港延飛至隔日10：30

KA443 高雄－香港延飛至隔日09：55

KA459 高雄－香港8月25日延飛至同日10：00

KA454 香港－高雄延飛至隔日08：00

KA438 香港－高雄延飛至隔日07：30

KA442 香港－高雄延飛至隔日07：30

(中時 )