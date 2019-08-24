受白鹿颱風影響，各航空公司昨已陸續取消多班航班，今日再追加取消，航班異動如下：
長榮航空
BR120／BR119 高雄－福岡航班取消
BR835／BR836 高雄－澳門航班取消
B7268／B7267 高雄－杭州航班取消
BR832 澳門－高雄航班取消
增開澳門－台中航班BR820，起飛時間18：35，抵達時間20：15
立榮航空
松山往返台東、花蓮航班全日取消
松山、台中出發航班上午10：30（含）以後取消
台南、高雄出發航班上午10：00（含）以後取消
B7-8661／B7-8662 嘉義－澎湖航班取消
國泰航空／國泰港龍
KA457／KA437／KA456／KA436 高雄－香港航班取消
KA483／KA482 台北－香港航班取消
KA455 高雄－香港延飛至隔日10：30
KA443 高雄－香港延飛至隔日09：55
KA459 高雄－香港8月25日延飛至同日10：00
KA454 香港－高雄延飛至隔日08：00
KA438 香港－高雄延飛至隔日07：30
KA442 香港－高雄延飛至隔日07：30
(中時 )
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