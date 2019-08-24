警方出動快打部隊，在豐原大道8段八方夜市前方攔截白色賓士車，逮捕凶嫌及3名同夥。（王文吉翻攝）

台中豐原大道5段超商座位區，凌晨發生感情糾紛，1名男子遭人持西瓜刀砍斷左手指。（民眾提供）

台中張男不滿謝姓前女友與黃男拍拖曖昧，24日凌晨1時許，相約在豐原大道5段1家超商談判。張男找來鄧、登、林等4人助陣，黃則由謝女陪同，雙方疑爆發激烈口腳，鄧男持長西瓜刀，砍斷黃男左小指，經送醫縫合接回斷指，暫無生命危險。警方獲報，出動快打部隊追捕逃逸兇嫌及同夥，訊後以殺人未遂罪嫌送辦。

台中警方24日凌晨接獲報案，指稱在豐原大道5段1家超商，有民眾遭人砍傷，，翁子所所長邱柏昌獲報後立即啓動快打，率員到場處理。目擊民眾向警方稱嫌犯跳上白色賓士車逃逸，警方立即飛車追捕，從豐原大道5段追到8段，在八方夜市前方成功攔截，並喝令車上4人下車趴地。

經警方調查，17歲張男及19歲謝女為情侶關係，因感情問題，雙方相到場協調，不料過程爆發口角，導致張的友人持西瓜刀，砍傷謝的友人黃男，被害人舉起左手阻擋，造成小拇指斷裂，另中指、無名指筋膜也斷裂，經送豐原醫院急救，轉送中國醫藥大學設設醫院救治，目前正進行縫合手術，暫無生命危險。

警方發動警網圍捕，攔截賓士車逮捕凶嫌鄧男及張、登，還有開車的林男，並在八方夜市對面水田找到凶刀，偵訊過後將以殺人未遂罪嫌送辦。

(中時 )