前立法院長王金平24日到台中參加仙佛寺台中道場「王禪老祖聖像揭幔」儀式，在受訪時還原823郭柯王三人同台，強調那個場合他和郭董都只是受邀，對於媒體報導鴻海董事長郭台銘陣營有意請他擔任競選總部主委，他回應：八字還沒兩撇，現在還言之過早。

王金平首先對於臉友疑惑他是否與台北市長柯文哲不合？王金平表示：「熟呀，怎麼會不熟。」他表示，程度不一樣，有的是幾十年的老友，跟幾年偶然才能碰上一次的，那種熟度不太一樣，不過還是很熟啦。

至於在台北市政府舉辦823紀念活動中，王金平曾說，不必約見面，他則解釋，有必要就約、沒有必要就不必，柯文哲市政太忙了，要見面事實上也很簡單，約一約大概一兩天內就有見面的場合出現。

對於面前高雄市長韓國瑜的粉絲們不斷放話要國民黨黨中央開除王金平以及郭台銘黨籍，他說，「我們有什麼需要被開除的！」該怎樣黨中央會有自己的做法。

前立法院長王金平24日到台中參加仙佛寺台中道場「王禪老祖聖像揭幔」儀式，接受媒體訪問，除還原823郭柯王三人同台情況，也透露三人結盟只限於雙邊還未到三邊多邊會談。（馮惠宜攝）

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