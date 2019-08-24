支持者高喊選總統 侯友宜：為市民承諾拼命 10:552019/08/24 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今日上午至三重力行市場參與城市浪人活動。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今日上午參與城市浪人活動，至市場化身為一日菜販，吸引眾多熱情民眾爭相購買，現場更有支持者高喊，希望侯友宜出來選總統，對此侯則表示，現在自己是市長就把市長角色做好，為市民所做的承諾全力拚命，才對得起400萬市民。 至於昨日郭柯王同台823紀念活動，侯友宜則表示，這活動很好，對這些犧牲奉獻的軍人表現十二萬分的感謝，我個人沒有辦法趕過去，藉這個機會給這些823將士們深深一鞠躬。 媒體追問，難道本來也有要過去嗎？侯似乎發現自己口快，只說謝謝不多作回應。 (中時 ) #侯友宜 #市民 #市長 #活動 #自己 也許您會感興趣 推薦閱讀 談到韓國瑜與侯友宜 黃暐瀚哽咽 00:002019/08/20 政治 聽侯友宜酸韓言論 挺藍網友291字嘆寒心 11:212019/08/20 政治 選舉相關問題 侯友宜一直回這句 12:422019/08/20 政治 韓國瑜爆被監視 侯友宜：不了解 17:202019/08/20 政治 侯友宜不接韓國瑜新北競總主委 她點破殘酷關鍵 07:582019/08/21 政治 新北明年舉債1212億 侯友宜：開源節流 12:412019/08/21 政治 韓國瑜提重啟核四 侯友宜：你有能力處理核廢料嗎？ 11:322019/08/22 政治 侯友宜核四立場打臉韓國瑜？游淑慧分析後喊：錯 13:282019/08/22 政治 侯友宜重申 「沒有核安就沒有核電」 13:492019/08/22 社會 侯友宜與韓國瑜 蔡正元： 瑜亮情結惡化 15:112019/08/23 政治 政治熱門新聞 「你不是我認得的韓國瑜了！」王世堅快哽咽 - 政治 看到馬英九 蔡英文下車前向下屬交代兩件事 - 政治 韓空前重挫 賴岳謙揪出2大戰犯 - 政治 學者笑歪！曝王從沒對郭說這句話 - 政治 6動作洩玄機 名嘴：郭台銘一定選！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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