新北市長侯友宜今日上午參與城市浪人活動，至市場化身為一日菜販，吸引眾多熱情民眾爭相購買，現場更有支持者高喊，希望侯友宜出來選總統，對此侯則表示，現在自己是市長就把市長角色做好，為市民所做的承諾全力拚命，才對得起400萬市民。

至於昨日郭柯王同台823紀念活動，侯友宜則表示，這活動很好，對這些犧牲奉獻的軍人表現十二萬分的感謝，我個人沒有辦法趕過去，藉這個機會給這些823將士們深深一鞠躬。

媒體追問，難道本來也有要過去嗎？侯似乎發現自己口快，只說謝謝不多作回應。

(中時 )