小威廉絲(Serena Williams)今年美網首輪就要碰上莎拉波娃(Maria Sharapova)，也就是她網壇生涯的大敵。其實小威過去對莎娃已經18連勝，莎娃交手21次只僥倖打贏兩場，論球技兩人早分出高下，為什麼小威似乎特別恨莎娃，莎娃也特別恨小威呢？

莎娃恨小威，原因大約是嫉妒。在莎娃最活躍的11年間(2004-2015)，小威廉絲足足拿了15座大滿貫單打冠軍，莎娃僅5冠。即使莎娃是人氣王，但女網的門面始終是小威，當時媒體形容小威「宛如金正恩執掌北韓一般統治著女網」(這是稱讚她而非貶抑)，莎娃在包括奧運的7次單打決賽全敗，5次敗於準決賽，可以說小威讓莎娃少拿了很多冠軍。

小威恨莎娃，原因恐怕還是嫉妒。莎娃連續11年高居女子運動員收入之冠，小威是美國人，自家大廠Nike卻砸更多的錢簽下俄羅斯的莎娃，因為他們相信金髮、高挑、美麗的女選手擁有更好的市場價值。莎娃在禁賽回歸後仍獲得美網外卡邀請，《今日美國》更是專文稱讚她的黑色連身裙有多麼美麗。

莎娃生平的得意之作就是在2004年溫網決賽打敗小威，「小威那個時候就開始恨我了，她痛恨被一個瘦皮的女孩在溫布頓擊敗(當年莎娃17歲)。」莎娃在自傳裡還描述小威的「肌肉發達，像男人一樣強壯。」依據她的說法，可以確定兩人的矛盾始於2004年。

小威則表示大家被莎娃的外表所蒙蔽，其實莎娃不是一個友善的人，小威自己也不是一個霸道的人。除了小威之外，莎娃還嘲弄過很多對手，但只有小威特別不爽。畢竟放眼女子網壇，哪個選手敢不賣小威幾分面子？不管後來出過多少球后，還沒人像莎娃那樣膽敢公然不服小威。

小威廉絲(左)2015年澳網決賽打敗莎拉波娃。（美聯社資料照）

2013年莎娃正在跟狄米卓夫(Grigor Dimitrov)交往，小威不客氣地說：「她開口閉口都是我很幸福、我很幸運，實在有夠無聊。如果她不介意跟一個有黑人之心的男人交往，那就隨她去。」狄米卓夫謠傳是小威的前男友，小威當然開酸，她不想看到莎娃幸福的模樣。

同時莎娃也反擊，「小威有很多偉大的成就可以吹噓，犯不著炒這種爭議話題來引人注意。如果她這麼愛講，也許該聊聊她自己的男友正在鬧離婚而且有好幾個小孩的八卦。」當年小威傳言正和教練穆哈托魯(Patrick Mouratoglou)交往，被莎娃藉機嘲笑。

此外美俄之爭也要算上一筆。俄國駭客組織「潮熊」(Fancy Bear)為了報復美國而揭發更多用藥名單，火力集中在威廉絲姊妹與體操選手拜爾斯(Simone Biles)身上。根據世界反禁藥組織的資料，威廉絲姊妹與拜爾斯都持有醫療證明。這在網路引發論戰，球迷諷刺「想吃禁藥快喔，快找個醫生開證明吧」。

莎娃在自傳中描述小威是她網球生涯最重要的對手，「我們兩人的故事是分不開的，我的巔峰和天花板都拜她所賜，我因打敗她而成名，後來也被她長年壓制。」她的書中提及小威超過百次。從小威的角度來看，莎娃可能只是一個很討厭的人，沒有資格被視為真正的宿敵，但她確實擁有小威想要的東西，大概就是互相的嫉妒之火引燃了雙方長年的敵視。

(中時電子報)