前立法院長王金平24日到台中參加仙佛寺台中道場「王禪老祖聖像揭幔」儀式，面對媒體詢問，他與前鴻海董事長郭台銘以及台北市長柯文哲三人結盟，是否如報導，郭陣營有意要請他出來擔任競選總部主委？他他回應：八字還沒兩撇，現在還言之過早。並目強調，如果有這個目標，必須三邊或多邊坐下來談，但目前大概都是雙邊，還未進展到三邊或多邊。

由混元禪師主持的仙佛寺台中道場24日上午舉辦「王禪老祖聖像揭幔」儀式，王金平受邀與混元禪師一起為王禪老祖金身石雕揭幔，他和混元禪師闢室密談，也與與會道親握手寒暄，面對媒體追問台北市政府舉辦823紀念活動時與郭柯

王同台相關問題，他除還原那個活動他和郭是受邀擔任貴賓，對於外界揣想三人結盟的進展，也做出以上回應。

媒體報導郭，郭台銘陣營有意找王金平擔任競選總部主委或榮譽主委，對此，王金平表示，三人結盟還沒有到這個地步，八字還沒兩撇、言之過早。他強調結盟的事情也沒有所謂真正大家坐下來談，大概都是雙邊，沒有多邊的，並且解釋三者在一起就是多邊，其中的兩個人在一起就是雙邊，到現在為止沒有多邊的情況。

不過，稍早對於媒體詢問他和柯文哲何時還會再見面？未何在823紀念活動中說「不必約見面」？王金平則說，有必要就約、沒有必要就不必，柯文哲市政太忙了，要見面事實上也很簡單，約一約大概一兩天內就有見面的場合出現。

他也還原823當天三人同台的狀況，他說，那個場合是他和郭兩個人都受邀，然後去當賓客，去參加這有意義的八二三的紀念活動，僅止於此，其他都是個人的想像。

(中時 )