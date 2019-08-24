21歲的勇士新星小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)，在今(24)日與大都會的比賽中，於第8局成功達成本季第30次盜壘，如願加入30轟30盜俱樂部，是史上第2年輕達成30-30的球員，前一位是2012年「神鱒」卓奧特(Mike Trout)，當時他20歲達成30轟39盜。

小阿庫尼亞在季初獲得8年1億美元(約31億台幣)的合約，讓他在當時成為史上最年輕的億元男，而勇士非常前瞻性的舉動，如今也證實他們的眼光十分精準，小阿庫尼亞本季打擊三圍.296 / .377 / .539，並已累積36支全壘打，是陣中備受期待的新星。

小阿庫尼亞僅花130場比賽就達成30-30的壯舉，是隊史最快的選手，也僅是隊史第4位而已，目前他累計36轟30盜，有機會放眼40轟40盜這個大聯盟史上只有4位達成的紀錄，前人僅有坎塞科(Jose Canseco,1988)、邦茲(Barry Bonds,1996)、，A-Rod(1998)、索利安諾(Alfonso Soriano,2006)。

(中時電子報)