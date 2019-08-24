行政院長蘇貞昌今（24）日上午至中央災害應變中心視察白鹿颱風工作會報，會後受訪時媒體提問，軍公教退休後再任私立學校部分條文遭宣告違憲，對此蘇貞昌表示，年金改革是為了防止年金破產，多少任的總統都喊要改革而不敢做，以致於越來越嚴重，小英總統特別扛起責任，對於未來年金能夠繼續存在、不破產，都勇敢改革，昨天大法官會議，整個講，除了有極小的、所謂私校任教的部分外，全部都是合憲，那這個年金改革的紛爭，應該就是塵埃落定，也特別感謝退休軍公教同仁的體諒。

因為小英總統的年金改革，使得年金免於破產，讓現在還在繳費的軍公教同仁，未來也都領得到，不但符合世代正義，也符合年金永續，也是讓所有國人同胞看到，我們改革雖然痛苦，但為了能夠長治久安，為了能符合世代正義及公平正義，改革是必要的，大法官解釋，也已經做出最高權威並且憲法定位的解釋，希望大家一起團結合作、互相體諒，讓台灣能夠往前走，同時能夠永永久久。

高雄市長韓國瑜的競總表示，這個是御用大法官變成選舉機器。蘇貞昌反駁，這次解釋的大法官大多數反而是馬政府時代任用的大法官，所以所謂御用大法官是不當的講法。

媒體問蘇貞昌，鴻海集團創辦人郭台銘在臉書上說，823將士的反併吞精神，不應該拿來被選舉消費，大家都說是針對蔡政府推「反併吞法」？

蘇貞昌表示，當年是在蔣總統執政、國民黨執政的權威年代，中國要併吞台灣，全民大家流血流汗，後方前線一體，才能防止被併吞，這個精神延續到今天。我們都知道，中國一直沒有放棄併吞台灣的野心，蔡總統用國家領導人的高度，始終堅持守護主權，防護被中國併吞，這個不但蔡總統做的對，符合全民的期待跟利益，其實任何一個總統或想選總統的人，都不能違背這個原則跟全民的利益，更不能鬆懈被中國併吞的危險，大家應該警惕、加油，同時不分彼此，應該團結全台灣之力，才會防止被併吞。

對於「郭柯王」昨天合體，蘇貞昌表示，目前看到國民黨雖然提名了總統候選人，但是紛爭不止，我們還不知道會有怎麼的變化，但是蔡總統作為現任的總統，守護國家主權，而且減少稅賦、增加福利，各方面都做很大的努力，作為執政的政府，他做行政院長，就是希望我們執政，一定要有相當成績，才能符合人民的期待，而蔡總統的成績越來越被看見，希望我們能夠做得讓人民更滿意，這也是他在努力的地方。

另對蘇貞昌財產申報11年來增加了2000萬，蘇貞昌說，他最不會理財，也不會買股票，就是認真、本份的做一個小國民，現在做院長，也是認真的做工作。

(中時 )