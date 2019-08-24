日本爆笑愛情喜劇《大叔之愛電影版》23日正式在日本300多家戲院盛大聯映，日本片商依據周末訂票情況，預估本片能收穫上看30億日元（約新台幣8.9億元）的絕佳票房，導演瑠東東一郎昨日也率領11位主要演員共同出席首日謝票活動，眾人也寫下自認為「停不下來」的事。

演員田中圭便寫下：「停不下來的『大叔之愛』！」並補充：「希望透過各位的支持，讓《大叔之愛》能成為我更加重要的作品。這是我們最後一次共同演出這部作品，我們連私生活都共享的情況下，一同完成這部作品，我覺得《大叔之愛》為我帶來許多『夥伴』，希望之後我們都能一直共同工作。希望這個作品能一直活在觀眾心中，永不褪色。希望《大叔之愛》能永不停歇，繼續去到更遠、更廣的地方。」

飾演「抖S巨根男友」的林遣都，則表示自己是「停不下來的『感謝』！」他並進一步表示：「拍攝作品的這一年來，我的人生產生巨大轉變。因為這部作品，我被更多觀眾認識，並得到許多讚美，讓我滿心感謝。」而在片中飾演「少女心部長」的吉田鋼太郎則幽默寫下：「停不下來的『田中圭』！」他對此解釋：「我覺得田中圭能成為國民系列電影《男人真命苦》中，渥美清先生所飾演『寅桑』的接班人了，不過寅桑總是喜歡上某人，然後被甩；但《大叔之愛》裡的田中圭，卻被一堆人愛慕。我希望田中圭能一直飾演這個角色，讓這部作品成為他的代表作。」

至於全新加盟，演出「敵對陣營高傲組長」的澤村一樹，則稱讚飾演「社長千金」的結P：「停不下來的『小菜俱樂部』！」他進一步表示：「塑造角色相當不容易，要脫離角色也很困難，結P在片中飾演的角色，我認為足夠奪下奧斯卡最佳女配角了。」至於飾演「犬系鮮肉新進社員」的志尊淳則寫下：「停不下來『對馬的愛』。」他透露：「我超喜歡馬，因為去看了賽馬，最近開始研究起馬的血統、品種等各方面，每天都在看馬的事情。」

(中時 )