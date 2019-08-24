韓國瑜代表國民黨投入2020總統大選，在全代會期間就與各立委參選人合拍競選照，但至今公開掛出合照看板的數量，卻不如預期。對此現象。3位藍委參選人有所回應，藍委柯志恩表示，掛看板一次動輒數萬到數十萬，現副手人選、號次未公布，等公布又得再改重掛看板，這都是開銷。現在未掛看版，其實有現實面考量。

其實，依北市建管處規範，投票日前2個月掛出的競選廣告，必須符合「三點不露」原則，也就是「相片、名字及競選口號等不能同時露出」，只要累積3項就算違規，會被市政府拆除。 此外，做看板、租掛的位置都不便宜，一般參選人都集中在投票日前3個月，才會集中將大看板、公車廣告等一併釋出。

據《聯合新聞》報導，柯志恩對此表示，掛看板一次動輒數萬到十幾萬，現副手人選、號次未公布，等公布又得再改重掛看板，這都是開銷。現在未掛看版，其實有現實面考量。且現階段「參選人應先把個人品牌打出來」，和總統參選人合照，在大選前2個月再掛出較合適。

黃昭順也說，等颱風季過，會再加掛，不然颱風來還要擔心被吹落砸到人，很危險。且每次花錢找吊車將看板吊上吊下費用相當貴。

而同為立委參選人的陳麗娜也說，她不是不掛，是黨代表大會那天中央黨部幫大家拍的，「實在太醜了」，燈光很奇怪，臉看起來都是青青的。韓市長的照拍得更醜，老了10歲的樣子，這種照片怎麼用」。

(中時電子報)