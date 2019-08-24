國民黨前主席洪秀柱日前表態參選台南市第六選區立委，但洪秀柱主張「一中同表」，地方擔憂洪參選會拖累選情，國民黨主席吳敦義也要求不可以隨便講「一中同表」，若違背沒資格當黨員；但對此新黨主席郁慕明相當不以為然，他今(24)日表示，國民黨這種的立場等同把自己否定，乾脆將「中國國民黨」的名字讓給新黨。

據聯合新聞網報導，郁慕明接受電台專訪表示，國民黨如今已經自我矛盾，「把自己都反對掉還怎麼拿回政權？」大陸一直講得很清楚，兩岸間的「一國兩制」和港澳不同，蔡英文刻意將一國兩制等於香港，如今國民黨從吳敦義、朱立倫、韓國瑜也都反一國兩制，「全是跟蔡英文走」。

郁慕明批評，吳敦義沒理由不准國民黨黨員談「一中同表」，因為作為「中國國民黨」，當然應該與大陸爭對「中國」的表述權，除非國民黨承認，中國就等於中華人民共和國，自己就是中華人民共和國國民黨。

郁慕明表示，吳敦義甚至還用「不要講那些邪惡的話」來形容「一中同表」，但很多人覺得黨主席這樣講話其實更邪惡。如果國民黨繼續這樣聞「一國」、「一中」色變，何不將「中國國民黨」的名字讓給新黨，國民黨從此「去中國化」，這樣豈不皆大歡喜？

(中時電子報)