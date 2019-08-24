輕颱白鹿暴風圈24日上午7時許已接觸恆春半島陸地，預計中午中心將會登陸，氣象局預估可能出現超大豪雨，屏東縣長潘孟安一早就到南州萬華村過去的淹水熱點巡視，並檢測抽水機運轉狀況，期待將颱風帶來的災害降至最低。

避免可能的豪雨造成山區危害，國軍也派遣兵力在屏東縣來義、滿州鄉等地區實施居民預防性撤離，另支援佳冬鄉、恆春鎮實施沙包運送。

屏東縣政府也統計海陸交通運輸，其中包括東港-小琉球、鹽埔-小琉球、大鵬灣-小琉球、後壁湖-蘭嶼綠島等航班全部停航。

(中時 )