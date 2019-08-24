白鹿暴風圈觸陸 屏東風雨漸增 11:282019/08/24 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣長潘孟安一早至南州鄉視察易淹水地區，作好防災準備，盼將災害降至最低。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 輕颱白鹿暴風圈24日上午7時許已接觸恆春半島陸地，預計中午中心將會登陸，氣象局預估可能出現超大豪雨，屏東縣長潘孟安一早就到南州萬華村過去的淹水熱點巡視，並檢測抽水機運轉狀況，期待將颱風帶來的災害降至最低。 避免可能的豪雨造成山區危害，國軍也派遣兵力在屏東縣來義、滿州鄉等地區實施居民預防性撤離，另支援佳冬鄉、恆春鎮實施沙包運送。 屏東縣政府也統計海陸交通運輸，其中包括東港-小琉球、鹽埔-小琉球、大鵬灣-小琉球、後壁湖-蘭嶼綠島等航班全部停航。 (中時 ) #小琉球 #屏東縣 #豪雨 #白鹿 #暴風圈 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿颱風將形成 周六最靠近台灣 16:342019/08/20 生活 準颱風白鹿 最快今天形成 04:102019/08/21 生活新聞 準白鹿恐成「穿心颱」專家曝：前身害死近萬人 11:482019/08/21 生活 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 20:512019/08/21 生活 周四東南部雷雨 一張圖看白鹿颱風貫穿台灣路徑 21:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風 最快周五發海警 04:102019/08/22 生活新聞 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 宜花東風雨最大 南高屏嚴防豪雨 白鹿海陸警今齊發 中心明登陸 04:102019/08/23 生活新聞 白鹿襲台 韓粉憂台中訪視取消 04:102019/08/23 地方新聞 生活熱門新聞 白鹿午後跳躍翻過山 南部風雨就來 - 生活 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 白鹿颱風觸陸！挾超大豪雨狂炸花東 大台北防強風 - 生活 白鹿觸陸北部無感？鄭明典：情況不一樣了 會有感的 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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